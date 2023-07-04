Токореева Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токореева Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1985

Отец: Спирин Николай Александрович

Мать: Спирина Людмила Галимхановна

Рождение ребёнка
26.09.2006

Дочь: Ханина Виктория Владимировна

Отец ребёнка: Ханин Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
19.06.2010

Дочь: Ханина Эвелина Владимировна

Отец ребёнка: Ханин Владимир Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ханин Владимир Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токорев Александр