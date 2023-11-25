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Мотасов Василий Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Мотасов Роман Георгиевич[1]

Мать: Мотасова Наталья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотасова Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Мотасова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Мотасова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотасов Валерий Васильевич

Мать ребёнка: Мотасова Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотасова Нина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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