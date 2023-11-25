Мотасов Василий Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мотасова Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Мотасова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Мотасова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотасов Валерий Васильевич
Мать ребёнка: Мотасова Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мотасова Нина Ивановна
Смерть
Неизвестно