(Зиновьева) Елизавета Дмитреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Зиновьева) Елизавета Дмитреевна

(Зиновьева) Елизавета Дмитреевна

Место рождения

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево

Дата рождения

1911

Дата смерти

12.10.1997

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Зиновьев Дмитрий Николаевич

Мать: Зиновьева Аксиния (Ксения) Прокофьевна

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Смерть
12.10.1997
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Похороны
Неизвестно
Кладбище села Барановское Воскресенский район
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close