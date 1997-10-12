(Зиновьева) Елизавета Дмитреевна
Место рожденияМосковская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Дата рождения1911
Дата смерти12.10.1997
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Смерть
12.10.1997
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Похороны
Неизвестно
Кладбище села Барановское Воскресенский район