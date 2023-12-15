Емельянов Иван Поликарпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.1894
Сын: Емельянов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Емельянова Татьяна Зиновьевна
Жарниково Курганская обл. (Южный Урал)
Рождение ребёнка
07.04.1901
Сын: Емельянов Василий Иванович
Мать ребёнка: Емельянова Татьяна Зиновьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Емельянова Татьяна Зиновьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Южакова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Емельянова Татьяна Зиновьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Георгий Иванович
Мать ребёнка: Емельянова Татьяна Зиновьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Емельянова Татьяна Зиновьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Александр Иванович
Мать ребёнка: Емельянова Татьяна Зиновьевна
Смерть
Неизвестно