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Емельянов Иван Поликарпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Емельянов Поликарп Петрович

Мать: Емельянова Фёкла Кирилловна

Рождение ребёнка
17.11.1894

Сын: Емельянов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Емельянова Татьяна Зиновьевна

Жарниково Курганская обл. (Южный Урал)
Рождение ребёнка
07.04.1901

Сын: Емельянов Василий Иванович

Мать ребёнка: Емельянова Татьяна Зиновьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Емельянова Татьяна Зиновьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Южакова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Емельянова Татьяна Зиновьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Георгий Иванович

Мать ребёнка: Емельянова Татьяна Зиновьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Семён Иванович

Мать ребёнка: Емельянова Татьяна Зиновьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Александр Иванович

Мать ребёнка: Емельянова Татьяна Зиновьевна

Смерть
Неизвестно
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