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Алексей Игнатьевич
Алексей Игнатьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1745
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Игнат Иванович
1729 г.р.
Мать
Евдокия Сергеевна
1726 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец:
Игнат Иванович
Мать:
Евдокия Сергеевна
Смерть
Неизвестно
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