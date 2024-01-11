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(Гриф) Елена Израилевна
(Гриф) Елена Израилевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1941
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Гриф Израиль Нахимович
1879 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец:
Гриф Израиль Нахимович
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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