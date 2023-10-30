Тимофей Ефимов
Место рождения
Дата рождения10.02.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
10.02.1837
Отец: Ефим Евсеев
Мать: Евдокия Иудина
Восприемница!!! 10/10.02.1837 У кого кто родился: Десятого числа вотчины Господина Прапорщика Стефана Иванова Мельницкого деревни Княжева у крестьянина Ефима Евсеева и законной жены его Авдотья Иудино... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно