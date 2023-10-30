Тимофей Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофей Ефимов

Тимофей Ефимов

Место рождения

Княжово, Бежецкий уезд, Тверская губерния

Дата рождения

10.02.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1799 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1837

Отец: Ефим Евсеев

Мать: Евдокия Иудина

Княжово, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Восприемница!!! 10/10.02.1837 У кого кто родился: Десятого числа вотчины Господина Прапорщика Стефана Иванова Мельницкого деревни Княжева у крестьянина Ефима Евсеева и законной жены его Авдотья Иудино... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Княжово, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close