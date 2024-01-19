Шафоростова (Карижская) Пелагея Федоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карижский Федор Калинов
Рождение ребёнка
11.02.1920
Сын: Шафоростов Федор Егорович
Отец ребёнка: Шафоростов Григорий Демьянович
Крюково, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Шафоростова Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Шафоростов Григорий Демьянович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Шафоростова Ольга Егоровна
Отец ребёнка: Шафоростов Григорий Демьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно