Шафоростова (Карижская) Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шафоростова (Карижская) Пелагея Федоровна

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Место рождения

Борисовка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карижский Федор Калинов

Мать: Карижская Анна Степановна

Борисовка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
11.02.1920

Сын: Шафоростов Федор Егорович

Отец ребёнка: Шафоростов Григорий Демьянович

Крюково, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Шафоростова Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Шафоростов Григорий Демьянович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Шафоростова Ольга Егоровна

Отец ребёнка: Шафоростов Григорий Демьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шафоростов Григорий Демьянович

Смерть
Неизвестно
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