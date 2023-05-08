Никита Родионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Родионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Около 1736 г.р.

Жена

Около 1760 г.р.

Дети

Около 1783 г.р.
Около 1788 г.р.
Около 1789 г.р.
Около 1791 г.р.
Около 1799 г.р.
Около 1814 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Родион Кондратьев

Мать: Анна Сергеева

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Марфа Никитина

Мать ребёнка: Настасья Леонова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Ефим Никитин

Мать ребёнка: Настасья Леонова

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Ермолай Никитин

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Авдотья Никитина

Мать ребёнка: Настасья Леонова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Андрей Никитин

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Родион Никитин

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Леонова

Смерть
1826
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область