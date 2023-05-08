Никита Родионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: Родион Кондратьев
Мать: Анна Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Марфа Никитина
Мать ребёнка: Настасья Леонова
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Ефим Никитин
Мать ребёнка: Настасья Леонова
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Ермолай Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Авдотья Никитина
Мать ребёнка: Настасья Леонова
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Андрей Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Родион Никитин
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Леонова
Смерть
1826