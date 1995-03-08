Нестерова Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1907
Дата смерти08.03.1995
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1907
Отец: Нестеров Алексей
Рождение ребёнка
02.09.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каблуков Дионисий Дмитриевич
Листвянка, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
08.03.1995