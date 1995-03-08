Нестерова Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1907

Дата смерти

08.03.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1907

Отец: Нестеров Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каблуков Дионисий Дмитриевич

Листвянка, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
08.03.1995
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