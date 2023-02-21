Михайлова (Волкова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Волкова) Валентина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1935

Дата смерти

06.11.1969

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1935

Отец: Волков Николай Яковлевич

Мать: Волкова Клавдия

Рождение ребёнка
01.09.1954

Сын: Волков Сергей Валерьевич

Отец ребёнка: Михайлов Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мирошникова Валерьевна

Отец ребёнка: Михайлов Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Валерьевна

Отец ребёнка: Михайлов Валерий

Смерть
06.11.1969
Похороны
Неизвестно
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
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