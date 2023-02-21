Михайлова (Волкова) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1935
Дата смерти06.11.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1935
Отец: Волков Николай Яковлевич
Мать: Волкова Клавдия
Рождение ребёнка
01.09.1954
Отец ребёнка: Михайлов Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайлов Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирошникова Валерьевна
Отец ребёнка: Михайлов Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Валерьевна
Отец ребёнка: Михайлов Валерий
Смерть
06.11.1969
Похороны
Неизвестно
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область