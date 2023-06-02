Каргаполов Исак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргаполов Исак

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1910

Сын: Каргаполов Петр Исакович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каргаполова Нина Исаковна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каргаполов Анатолий Исакович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно