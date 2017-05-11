Фролова Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1932

Дата смерти

11.05.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1963

Дочь: Куликова Ирина Львовна

Отец ребёнка: Фролов Лев Андреевич

Рождение ребёнка
02.02.1973

Сын: Фролов Сергей Львович

Отец ребёнка: Фролов Лев Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Лев Андреевич

Смерть
11.05.2017
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