Фролова Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1932
Дата смерти11.05.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1963
Дочь: Куликова Ирина Львовна
Отец ребёнка: Фролов Лев Андреевич
Рождение ребёнка
02.02.1973
Отец ребёнка: Фролов Лев Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фролов Лев Андреевич
Смерть
11.05.2017