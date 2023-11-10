Мурадов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1914
Сын: Мурадов Григорий Лазаревич
Мать ребёнка: ?
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
27.02.1923
Мать ребёнка: ?
Будённовск, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край