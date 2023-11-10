Мурадов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурадов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯК
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1914

Сын: Мурадов Григорий Лазаревич

Мать ребёнка: ?

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
27.02.1923

Сын: Мурадов Андрей Лазаревич

Мать ребёнка: ?

Будённовск, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
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