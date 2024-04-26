Афакидзе Бесо Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Афакидзе Бесо

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афакидзе Георгий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афакидзе Шалико

Мать ребёнка: Афакидзе Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афакидзе Пути

Мать ребёнка: Афакидзе Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афакидзе Михо

Мать ребёнка: Афакидзе Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афакидзе Анет

Мать ребёнка: Афакидзе Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афакидзе Варлам

Мать ребёнка: Афакидзе Пелагея

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