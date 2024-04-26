Афакидзе Бесо
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Афакидзе Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афакидзе Шалико
Мать ребёнка: Афакидзе Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афакидзе Пути
Мать ребёнка: Афакидзе Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афакидзе Михо
Мать ребёнка: Афакидзе Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афакидзе Анет
Мать ребёнка: Афакидзе Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афакидзе Варлам
Мать ребёнка: Афакидзе Пелагея