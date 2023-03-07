Ошурков Агей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мезенина Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мезенина Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мезенина Надежда
Место жительства
Неизвестно
Туркменистан, Ашхабад
Смерть
Неизвестно