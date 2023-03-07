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Ошурков Агей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Ошурков Александр Семенович

Мать: Ошуркова Дарья Каллистратовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мезенина Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мезенина Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мезенина Надежда

Место жительства
Неизвестно
Туркменистан, Ашхабад
Смерть
Неизвестно
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