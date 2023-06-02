Бондарь (Шовкопляс) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондарь (Шовкопляс) Анна Матвеевна

Бондарь (Шовкопляс) Анна Матвеевна

avatar

Место рождения

х. Морозовка Меловского района

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Шовкопляс Матвей Иванович

Мать: Шовкопляс Варвара Леонидовна

х. Морозовка Меловского района
Рождение ребёнка
25.12.1930

Дочь: Лысенко Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Бондарь Федор Павлович

с. Меловое Ворошиловградской обл.
Рождение ребёнка
16.12.1933

Сын: Бондарь Николай Федорович

Отец ребёнка: Бондарь Федор Павлович

д. Бондаровка Меловского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Бондарь Федор Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарь Федор Павлович

с. Гармашовка Меловского района
Работа или профессия
Неизвестно
колхоз "1 Мая"
рабочая
Образование
Неизвестно
нет
Смерть
Неизвестно