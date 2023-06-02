Бондарь (Шовкопляс) Анна Матвеевна
Место рождениях. Морозовка Меловского района
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
х. Морозовка Меловского района
Рождение ребёнка
25.12.1930
Дочь: Лысенко Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Бондарь Федор Павлович
с. Меловое Ворошиловградской обл.
Рождение ребёнка
16.12.1933
Сын: Бондарь Николай Федорович
Отец ребёнка: Бондарь Федор Павлович
д. Бондаровка Меловского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Бондарь Федор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
с. Гармашовка Меловского района
Работа или профессия
Неизвестно
колхоз "1 Мая"
рабочая
Образование
Неизвестно
нет
Смерть
Неизвестно