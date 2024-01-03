Егор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Василий Филимонович

Мать: Федора Ильина

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ульяна Егоровна

Мать ребёнка: Федора Ивановна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Федот Егорович

Мать ребёнка: Федора Ивановна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Анна Егоровна

Мать ребёнка: Федора Ивановна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Василий Егорович

Мать ребёнка: Федора Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Ивановна

Смерть
Неизвестно
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