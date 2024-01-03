Егор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Василий Филимонович
Мать: Федора Ильина
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ульяна Егоровна
Мать ребёнка: Федора Ивановна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Федот Егорович
Мать ребёнка: Федора Ивановна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Анна Егоровна
Мать ребёнка: Федора Ивановна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Василий Егорович
Мать ребёнка: Федора Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Ивановна
Смерть
Неизвестно