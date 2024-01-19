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Резанов Никита Емельянов

Место рождения

Победное, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1768 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Победное, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1788 ст.

Сын: Резанов Кирьян Никитин

Мать ребёнка: Резанова Фекла Емельянова

Победное, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Резанов Митрофан Никитин

Мать ребёнка: Резанова Фекла Емельянова

Победное, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Резанов Михаил Никитин

Мать ребёнка: Резанова Фекла Емельянова

Победное, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Резанов Павел Никитин

Мать ребёнка: Резанова Фекла Емельянова

Победное, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резанова Фекла Емельянова

Смерть
Неизвестно
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