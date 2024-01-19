Резанов Никита Емельянов
Место рождения
Дата рождения1768 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788 ст.
Мать ребёнка: Резанова Фекла Емельянова
Рождение ребёнка
1795 ст.
Мать ребёнка: Резанова Фекла Емельянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Резанова Фекла Емельянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Резанова Фекла Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно