Валиахметов (Аллиулина) Сания Сибгатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалиахметов (Аллиулина) Сания Сибгатовна

Валиахметов (Аллиулина) Сания Сибгатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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1956 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Аллиулин Сибгат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валиахметов Касим Ибрагимович

д.Ст.Задровка Дрожжановского р-на
Рождение ребёнка
04.04.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валиахметов Касим Ибрагимович

д.Ст.Задровка Дрожжановского р-на
Рождение ребёнка
20.07.1956

Дочь: Минзифа Касимовна

Отец ребёнка: Валиахметов Касим Ибрагимович

д.Ст.Задровка Дрожжановского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валиахметов Касим Ибрагимович

д.Ст.Задровка Дрожжановского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валиахметов Касим Ибрагимович

д.Ст.Задровка Дрожжановского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валиахметов Касим Ибрагимович

д.Ст.Задровка Дрожжановского р-на
Смерть
2005
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