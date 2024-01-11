Валиахметов (Аллиулина) Сания Сибгатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти2005
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Аллиулин Сибгат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1943
д.Ст.Задровка Дрожжановского р-на
Рождение ребёнка
04.04.1946
д.Ст.Задровка Дрожжановского р-на
Рождение ребёнка
20.07.1956
Дочь: Минзифа Касимовна
Отец ребёнка: Валиахметов Касим Ибрагимович
д.Ст.Задровка Дрожжановского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Ст.Задровка Дрожжановского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Ст.Задровка Дрожжановского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Ст.Задровка Дрожжановского р-на
Смерть
2005