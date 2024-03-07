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Копылов Виталий Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1977

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова (Певцова) Мария Львовна

Рождение ребёнка
09.11.2010

Дочь: Копылова Анфиса Витальевна

Мать ребёнка: Копылова (Певцова) Мария Львовна

Рождение ребёнка
16.02.2015

Сын: Копылов Гордей Витальевич

Мать ребёнка: Копылова (Певцова) Мария Львовна

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