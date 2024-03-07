Копылов Виталий Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.2010
Дочь: Копылова Анфиса Витальевна
Мать ребёнка: Копылова (Певцова) Мария Львовна
Рождение ребёнка
16.02.2015
Сын: Копылов Гордей Витальевич
Мать ребёнка: Копылова (Певцова) Мария Львовна