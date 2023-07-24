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Дужая (Дужая) Ирина
Дужая (Дужая) Ирина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Дужый ?
Дети
(Дужая) ?
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АА
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж:
Дужый ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
?
Отец ребёнка:
Дужый ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Дужый ?
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