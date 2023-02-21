Фадеева (Еросинина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеева (Еросинина) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1912

Дата смерти

18.06.1976

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1912

Отец: Еросинин Алексей

Мать: Еросинина Ириния(Ирина)

Рождение ребёнка
24.03.1941

Дочь: Власцова Александра

Отец ребёнка: Фадеев Александр

Пудож, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гришина Галина

Отец ребёнка: Фадеев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фадеев Александр

Смерть
18.06.1976
Пудож, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Похороны
Неизвестно
Пудож, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
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