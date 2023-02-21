Фадеева (Еросинина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1912
Дата смерти18.06.1976
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1912
Отец: Еросинин Алексей
Мать: Еросинина Ириния(Ирина)
Рождение ребёнка
24.03.1941
Дочь: Власцова Александра
Отец ребёнка: Фадеев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гришина Галина
Отец ребёнка: Фадеев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фадеев Александр
Смерть
18.06.1976
Похороны
Неизвестно