Синдеев Пётр Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1942
Дата смерти25.04.2000
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1942
Отец: Синдеев Илья Стефанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1967
Дочь: Синдеева Елена Петровна
Мать ребёнка: Кретова Раисса Семёновна
Малая Лозовка, Щигровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.08.1973
Сын: Синдеев Александр Петрович
Мать ребёнка: Кретова Раисса Семёновна
Рождение ребёнка
30.10.?
Дочь: Краснобаевп Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Кретова Раисса Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кретова Раисса Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кретова Раиса Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Дуброва, Тимский муниципальный район, Курская область
Смерть
25.04.2000