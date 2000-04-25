Синдеев Пётр Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синдеев Пётр Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1942

Дата смерти

25.04.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1942

Отец: Синдеев Илья Стефанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1967

Дочь: Синдеева Елена Петровна

Мать ребёнка: Кретова Раисса Семёновна

Малая Лозовка, Щигровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.08.1973

Сын: Синдеев Александр Петрович

Мать ребёнка: Кретова Раисса Семёновна

Рождение ребёнка
30.10.?

Дочь: Краснобаевп Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Кретова Раисса Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кретова Раисса Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кретова Раиса Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Дуброва, Тимский муниципальный район, Курская область
Смерть
25.04.2000
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