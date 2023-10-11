Журавская Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуравская Екатерина Фёдоровна

Журавская Екатерина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журавская Тамара Петровна

Отец ребёнка: Журавский Пётр Казимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавский Адам Петрович

Отец ребёнка: Журавский Пётр Казимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавский Александр Петрович

Отец ребёнка: Журавский Пётр Казимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавский Василий Петрович

Отец ребёнка: Журавский Пётр Казимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавский Николай Петрович

Отец ребёнка: Журавский Пётр Казимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавский Пётр Казимирович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close