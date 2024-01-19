Бахарев Трофим Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахарев Трофим Осипович

Бахарев Трофим Осипович

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

После 1710

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1710

Отец: Бахарев Осип Семенович

Мать: Бахарева Дарья Петровна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Болтина Наталья Трофимовна

Мать ребёнка: Бахарева Акулина Ивановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Бахарев Герасим Трофимович

Мать ребёнка: Бахарева Акулина Ивановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Бахарев Иван Трофимович

Мать ребёнка: Бахарева Акулина Ивановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахарева Акулина Ивановна

Смерть
До 1782
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close