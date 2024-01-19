Бахарев Трофим Осипович
Место рождения
Дата рожденияПосле 1710
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1710
Отец: Бахарев Осип Семенович
Мать: Бахарева Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Болтина Наталья Трофимовна
Мать ребёнка: Бахарева Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1731
Сын: Бахарев Герасим Трофимович
Мать ребёнка: Бахарева Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Бахарева Акулина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1782