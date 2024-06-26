Жирова Клавдия Семёновна 06.05.1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жирова Клавдия Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1897

Дата смерти

20.02.1987

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1897

Отец: Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1920

Дочь: Бусырева (Жирова) Мария Константиновна

Отец ребёнка: Жиров Константин Васильевич

Рождение ребёнка
22.11.1926

Сын: Жиров Николай Константинович

Отец ребёнка: Жиров Константин Васильевич

Рождение ребёнка
29.01.1929

Сын: Жиров Владимир Константинович

Отец ребёнка: Жиров Константин Васильевич

Рождение ребёнка
21.09.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жиров Константин Васильевич

Рождение ребёнка
1934

Сын: Жиров Михаил Константинович

Отец ребёнка: Жиров Константин Васильевич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Жиров Константин Константинович

Отец ребёнка: Жиров Константин Васильевич

Смерть
20.02.1987

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