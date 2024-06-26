Жирова Клавдия Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1897
Дата смерти20.02.1987
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1897
Отец: Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1920
Дочь: Бусырева (Жирова) Мария Константиновна
Отец ребёнка: Жиров Константин Васильевич
Рождение ребёнка
22.11.1926
Сын: Жиров Николай Константинович
Отец ребёнка: Жиров Константин Васильевич
Рождение ребёнка
29.01.1929
Сын: Жиров Владимир Константинович
Отец ребёнка: Жиров Константин Васильевич
Рождение ребёнка
21.09.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жиров Константин Васильевич
Рождение ребёнка
1934
Сын: Жиров Михаил Константинович
Отец ребёнка: Жиров Константин Васильевич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Жиров Константин Константинович
Отец ребёнка: Жиров Константин Васильевич
Смерть
20.02.1987