Коновалов Абдулла Хасанович
Место рожденияМордовская АССР, Торбеевский р-н, с. Сургода
Дата рождения1911
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Коновалов Хасан
Мать: Хадича
Мордовская АССР, Торбеевский р-н, с. Сургода
Рождение ребёнка
25.?.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коновалова Фатиха Хсяеновна
Рождение ребёнка
05.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коновалова Фатиха Хсяеновна
г.Донецк , Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Наградной документ Дата рождения: __.__.1911 Воинское звание: сержант Воинская часть: 1434 сап Наименование награды: Медаль «За отвагу» Приказ подразделения №: 20/н от: 09.05.1945 Издан: 1434 сап Информация об архиве - Архив: ЦАМО
Коновалов Алексей Константинович Орден Отечественной войны II степени __.__.1911. Юбилейная картотека
Смерть
1992
Донецк