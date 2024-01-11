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Коновалов Абдулла Хасанович

Место рождения

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, с. Сургода

Дата рождения

1911

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

1916 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Коновалов Хасан

Мать: Хадича

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, с. Сургода
Рождение ребёнка
25.?.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коновалова Фатиха Хсяеновна

Рождение ребёнка
05.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коновалова Фатиха Хсяеновна

г.Донецк , Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Фатиха Хсяеновна

Военная награда
Неизвестно
Наградной документ Дата рождения: __.__.1911 Воинское звание: сержант Воинская часть: 1434 сап Наименование награды: Медаль «За отвагу» Приказ подразделения №: 20/н от: 09.05.1945 Издан: 1434 сап Информация об архиве - Архив: ЦАМО
Коновалов Алексей Константинович Орден Отечественной войны II степени __.__.1911. Юбилейная картотека
Смерть
1992
Донецк
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