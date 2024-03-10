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Вдовкин Федор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вдовкин Дмитрий Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вдовкина Агрофена Тимофеевна

Рождение ребёнка
15.03.1872 ст.

Сын: Вдовкин Алексей Федорович

Мать ребёнка: Вдовкина Агрофена Тимофеевна

Буранное, Соль-Илецкий, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ce2104b9-e74a-4135-b79c-a6149908542f/56
Смерть
Неизвестно

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