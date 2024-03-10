Вдовкин Федор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вдовкин Дмитрий Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1872 ст.
Сын: Вдовкин Алексей Федорович
Мать ребёнка: Вдовкина Агрофена Тимофеевна
Буранное, Соль-Илецкий, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ce2104b9-e74a-4135-b79c-a6149908542f/56
Смерть
Неизвестно