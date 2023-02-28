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Осипов Стефан Тарасович

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Место рождения

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

12.07.1873

Дата смерти

12.10.1894

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1873

Отец: Осипов Тарас Сергеевич

Мать: Осипова Параскева Клементьевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
18.10.1891

Жена: Осипова Евдокия Георгиевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.11.1892

Сын: Осипов Григорий Стефанович

Мать ребёнка: Осипова Евдокия Георгиевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.02.1894

Дочь: Агафия Стефановна

Мать ребёнка: Осипова Евдокия Георгиевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
12.10.1894
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: От сибирской язвы
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