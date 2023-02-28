Осипов Стефан Тарасович
Место рождения
Дата рождения12.07.1873
Дата смерти12.10.1894
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1873
Бракосочетание
18.10.1891
Рождение ребёнка
20.11.1892
Сын: Осипов Григорий Стефанович
Мать ребёнка: Осипова Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
04.02.1894
Дочь: Агафия Стефановна
Мать ребёнка: Осипова Евдокия Георгиевна
Смерть
12.10.1894
Причина смерти: От сибирской язвы