(Борисова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Борисова) Александра

Место рождения

деревня Юрловка, муниципальное образование Саратов

Дата рождения

16.12.1929

Дата смерти

11.01.2012

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1929

Отец: Борисов (borisov) Василий Яковлевич (Vasiliy Yakovlevich)

Мать: Борисова Александра

деревня Юрловка, муниципальное образование Саратов
Рождение ребёнка
31.01.1955

Сын: Борисов Константин

Отец ребёнка: Константин

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.01.2012
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Перепечино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Перепечинское кладбище