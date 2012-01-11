(Борисова) Александра
Место рождениядеревня Юрловка, муниципальное образование Саратов
Дата рождения16.12.1929
Дата смерти11.01.2012
ПолЖенский
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1929
деревня Юрловка, муниципальное образование Саратов
Рождение ребёнка
31.01.1955
Сын: Борисов Константин
Отец ребёнка: Константин
Смерть
11.01.2012
Похороны
Неизвестно
Перепечино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Перепечинское кладбище