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Тищенко Виктор Николаевич
Тищенко Виктор Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Тищенко Николай
Мать
Тищенко (Плаксенко) Мария Лаврентьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Тищенко Николай
Мать:
Тищенко Мария Лаврентьевна
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