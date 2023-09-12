Попов Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Лукьян

Мать: не указана

Работа или профессия
С 29.03.1947
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Нач. Стройуправления
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Владимир

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
Неизвестно
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