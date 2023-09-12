Попов Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Лукьян
Мать: не указана
Работа или профессия
С 29.03.1947
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Нач. Стройуправления
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Владимир
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Смерть
Неизвестно