Михеев Федор
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиДо 1889
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Михеев Михей Макаров
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1838
Рождение ребёнка
1839
Сын: Михеев Григорий Федорович
Мать ребёнка: Михеева Митродора Алексеева
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Балуева Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Михеева Митродора Алексеева
Рождение ребёнка
19.06.1845
Мать ребёнка: Михеева Митродора Алексеева
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Казимирова Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Михеева Митродора Алексеева
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Михеева Митродора Алексеева
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Михеева Митродора Алексеева
Смерть
До 1889