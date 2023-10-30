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Михеев Федор

Место рождения

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

До 1889

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Михеев Михей Макаров

Мать: не указана

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Около 1838

Жена: Михеева Митродора Алексеева

Рождение ребёнка
1839

Сын: Михеев Григорий Федорович

Мать ребёнка: Михеева Митродора Алексеева

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Балуева Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Михеева Митродора Алексеева

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.06.1845

Сын: Михеев Фрол Федорович

Мать ребёнка: Михеева Митродора Алексеева

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Казимирова Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Михеева Митродора Алексеева

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Михеев Матвей Федорович

Мать ребёнка: Михеева Митродора Алексеева

Рождение ребёнка
1853

Сын: Михеев Иван Федорович

Мать ребёнка: Михеева Митродора Алексеева

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
До 1889
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