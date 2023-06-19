Näkk (Siilem) Olga — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Näkk (Siilem) Olga

Место рождения

Выхма, Saaremaa vald, Saare maakond

Дата рождения

14.02.1898

Дата смерти

01.02.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Выхма, Saaremaa vald, Saare maakond
Рождение ребёнка
08.04.1929

Сын: Merilaid Roland

Отец ребёнка: Näkk Mihkel

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Näkk Hubert

Отец ребёнка: Näkk Mihkel

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Näkk Mihkel

Смерть
01.02.1954
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond