Näkk (Siilem) Olga
Место рождения
Дата рождения14.02.1898
Дата смерти01.02.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1929
Сын: Merilaid Roland
Отец ребёнка: Näkk Mihkel
Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Näkk Hubert
Отец ребёнка: Näkk Mihkel
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Näkk Mihkel
Смерть
01.02.1954
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond