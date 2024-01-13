Заносовский Валерий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1950
Отец: не указан
Рождение ребёнка
27.11.1968
Сын: Заносовский Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Заносовская Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
20.04.1977
Сын: Заносовский Евгений Валерьевич
Мать ребёнка: Заносовская Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
20.04.1977
Сын: Заносовский Дмитрий Валерьевич
Мать ребёнка: Заносовская Татьяна Ивановна