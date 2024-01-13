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Заносовский Валерий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЗА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1950

Отец: не указан

Мать: Заносовская Ольга Гавриловна

Рождение ребёнка
27.11.1968

Сын: Заносовский Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Заносовская Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
20.04.1977

Сын: Заносовский Евгений Валерьевич

Мать ребёнка: Заносовская Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
20.04.1977

Сын: Заносовский Дмитрий Валерьевич

Мать ребёнка: Заносовская Татьяна Ивановна

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