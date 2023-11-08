Ирина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1877 и 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Между 1815 и 1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1877 и 1878

Отец: ?

Мать: Аграфена Ивановна

Смерть
Неизвестно
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