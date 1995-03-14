Мамонова (Абаимова) Мария (Марфа) Николаевна
Место рождения
Дата рождения04.02.1910
Дата смерти14.03.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1942
Дочь: Малыжонкова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Мамонов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.03.1995
Петропавловка, Лысогорский муниципальный район, Саратовская область