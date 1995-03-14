Мамонова (Абаимова) Мария (Марфа) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонова (Абаимова) Мария (Марфа) Николаевна

Место рождения

Шагаево, Починковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

04.02.1910

Дата смерти

14.03.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Шагаево, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.09.1942

Дочь: Малыжонкова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Мамонов Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамонов Иван Петрович

Смерть
14.03.1995
Петропавловка, Лысогорский муниципальный район, Саратовская область
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