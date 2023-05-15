Данилова Евгения Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Евгения Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1940

Сын: Данилов Валентин Алексеевич

Отец ребёнка: Данилов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Данилов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Данилов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Данилов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Данилов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Данилов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Данилов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Данилов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Данилов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Данилов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Рая Алексеевна

Отец ребёнка: Данилов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Данилов Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно