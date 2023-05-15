Данилова Евгения Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Данилов Валентин Алексеевич
Отец ребёнка: Данилов Алексей Иванович
Сын: Данилова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Данилов Алексей Иванович
Сын: Данилов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Данилов Алексей Иванович
Сын: Данилов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Данилов Алексей Иванович
Сын: Данилов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Данилов Алексей Иванович
Сын: Данилов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Данилов Алексей Иванович
Сын: Данилов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Данилов Алексей Иванович
Сын: Данилов Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Данилов Алексей Иванович
Сын: Данилов Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Данилов Алексей Иванович
Дочь: Данилова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Данилов Алексей Иванович
Дочь: Данилова Рая Алексеевна
Отец ребёнка: Данилов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Данилов Алексей Иванович