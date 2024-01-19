Корепин Клим Зиновьевич
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Корепин Зиновий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Корепина Ирина Климовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Корепина Степанида Климовна
Мать ребёнка: Чернина Акилина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Чернина Акилина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно