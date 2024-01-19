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Корепин Клим Зиновьевич

Место рождения

Холшевиково, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Корепин Зиновий Васильевич

Мать: не указана

Холшевиково, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Корепина Ирина Климовна

Мать ребёнка: не указана

Холшевиково, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Корепина Степанида Климовна

Мать ребёнка: Чернина Акилина Фёдоровна

Холшевиково, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Корепин Дионис Климович

Мать ребёнка: Чернина Акилина Фёдоровна

Холшевиково, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернина Акилина Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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