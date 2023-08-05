Савенков Антон Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савенков Антон Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1979

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1979

Отец: Савенков Александр Ильич

Мать: не указана

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