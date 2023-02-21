Бирин Вениамин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1905
Дата смерти20.07.1990
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1905
Отец: Бирин Иван
Мать: Бирина Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
17.03.1929
Сын: Бирин Леонид Вениаминович
Мать ребёнка: Бирина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бирина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бирина Анна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тяжелова Нина Вениаминовна
Мать ребёнка: Бирина Анна Ивановна
Смерть
20.07.1990