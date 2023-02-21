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Бирин Вениамин Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1905

Дата смерти

20.07.1990

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1905

Отец: Бирин Иван

Мать: Бирина Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
17.03.1929

Сын: Бирин Леонид Вениаминович

Мать ребёнка: Бирина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бирина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бирина Анна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тяжелова Нина Вениаминовна

Мать ребёнка: Бирина Анна Ивановна

Смерть
20.07.1990
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