Тяжелкова (Топыркина) Анна Кузьмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТяжелкова (Топыркина) Анна Кузьмовна

Тяжелкова (Топыркина) Анна Кузьмовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1917

Сын: Тяжелков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Тяжелков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потылицына Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Тяжелков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Дмитриевна

Отец ребёнка: Тяжелков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Тяжелков Дмитрий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close