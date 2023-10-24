Тяжелкова (Топыркина) Анна Кузьмовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1917
Отец ребёнка: Тяжелков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потылицына Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Тяжелков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Дмитриевна
Отец ребёнка: Тяжелков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Тяжелков Дмитрий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно