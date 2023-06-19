Гужова (Широкова) Пелагея Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гужова (Широкова) Пелагея Сергеевна

Место рождения

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.01.1902 ст.

Муж: Гужов Симеон Матвеевич

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Возраст 20 и 21
Рождение ребёнка
29.05.1907

Дочь: Марья Семеновна

Отец ребёнка: Гужов Симеон Матвеевич

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.08.1909 ст.

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Гужов Симеон Матвеевич

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.09.1911 ст.

Сын: Гужов Алексей Семенович

Отец ребёнка: Гужов Симеон Матвеевич

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.07.1914 ст.

Сын: Гужов Михаил Семенович

Отец ребёнка: Гужов Симеон Матвеевич

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно