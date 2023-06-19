Гужова (Широкова) Пелагея Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1902 ст.
Возраст 20 и 21
Рождение ребёнка
29.05.1907
Дочь: Марья Семеновна
Отец ребёнка: Гужов Симеон Матвеевич
Рождение ребёнка
22.08.1909 ст.
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Гужов Симеон Матвеевич
Рождение ребёнка
27.09.1911 ст.
Отец ребёнка: Гужов Симеон Матвеевич
Рождение ребёнка
24.07.1914 ст.
Отец ребёнка: Гужов Симеон Матвеевич
Смерть
Неизвестно