Павел Агафонов
Место рожденияКостромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, деревня Плосково
Дата рождения1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, деревня Плосково
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Онисим Павлов
Мать ребёнка: не указана
Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, деревня Плосково
Смерть
Неизвестно