Павел Агафонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел Агафонов

Место рождения

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, деревня Плосково

Дата рождения

1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, деревня Плосково
Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Онисим Павлов

Мать ребёнка: не указана

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, деревня Плосково
Смерть
Неизвестно
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