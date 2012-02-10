Lukin Iosif
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1940
Дата смерти10.02.2012
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.02.2012
Похороны
Неизвестно