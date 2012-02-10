Lukin Iosif 28.03.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Lukin Iosif

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1940

Дата смерти

10.02.2012

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1940

Отец: Lukin Shaia Isai Borisovich Lukin Ber (Isai)

Мать: Lukin (Beilin) Frida (Faina) Faina Grigorievna Lukina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.02.2012
Похороны
Неизвестно

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