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Медведников Сергей Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1966

Отец: Медведников Валентин

Мать: Носик Галина Ивановна

Рождение ребёнка
23.07.1990

Дочь: Шаньгина Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Медведникова Наталия Павловна

Рождение ребёнка
18.09.1996

Дочь: Маричева Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Медведникова Наталия Павловна

Икса, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
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