Медведников Сергей Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1966
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1966
Отец: Медведников Валентин
Мать: Носик Галина Ивановна
Рождение ребёнка
23.07.1990
Дочь: Шаньгина Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Медведникова Наталия Павловна
Рождение ребёнка
18.09.1996
Дочь: Маричева Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Медведникова Наталия Павловна
Икса, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область