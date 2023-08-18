Стародумова Парасковья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародумова Парасковья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1681

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1680 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Стародумов Петр Иванов

Отец ребёнка: Стародумов Дей (Иван) Григорьев

поч. Черемискин, село Лудяна с починки, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение
Около 1681

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Стародумов Калина Деев

Отец ребёнка: Стародумов Дей (Иван) Григорьев

поч. Черемискин, село Лудяна с починки, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Стародумов Дементий Иванов

Отец ребёнка: Стародумов Дей (Иван) Григорьев

поч. Черемискин, село Лудяна с починки, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародумов Дей (Иван) Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Черемискин, село Лудяна с починки, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717
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