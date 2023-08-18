Стародумова Парасковья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1681
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1670
Отец ребёнка: Стародумов Дей (Иван) Григорьев
поч. Черемискин, село Лудяна с починки, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение
Около 1681
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1692
Отец ребёнка: Стародумов Дей (Иван) Григорьев
поч. Черемискин, село Лудяна с починки, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1712
Сын: Стародумов Дементий Иванов
Отец ребёнка: Стародумов Дей (Иван) Григорьев
поч. Черемискин, село Лудяна с починки, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Черемискин, село Лудяна с починки, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717