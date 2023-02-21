Сёмин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Сёмина Секлетинья
Рождение ребёнка
14.03.1904
Дочь: Сёмина (войнова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Сёмина Секлетинья
Рождение ребёнка
Около 1906
Мать ребёнка: Сёмина Секлетинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сёмина Секлетинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сёмина (чумакова) Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Сёмина Секлетинья
Смерть
Неизвестно