Петрушин Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрушин Герасим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1897 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Сазонова Евдокия Герасимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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