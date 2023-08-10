Петрушин Герасим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Сазонова Евдокия Герасимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1900
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно